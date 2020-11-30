Они относятся к работе учреждений образования, заведений общепита и общественного транспорта.
30 ноября на внеочередном заседании Законодательного собрания директор департамента здравоохранения Елена Утёмова отметила, что в регионе требуется ввести более жёсткие меры по борьбе с коронавирусом. Прежде всего – в отношении образовательных учреждений.
«Дети болеют в лёгкой форме, но заражается коллектив», - объяснила она.
Отдельно главврач Владимирской области остановилась на работе общественного транспорта.
«Необходимо либо увеличение количество автобусов и троллейбусов на маршрутах в часы пик, либо лимитирование загрузки по примеру столицы и Подмосковья. Как не контролируй масочный режим, но если общественный транспорт битком, то шансов заразиться больше», - уверена руководитель депздрава.
Что касается общепита, то Елена Утёмова выступила за ограничение работы заведений до 23:00.
Напомним, что за минувшие сутки регион поставил рекорд по заболеваемости ковидом -