Так можно ли проводить новогодние праздники в детских садах и школах? Директор департамента образования Ольга Беляева разъяснила порядок проведения массовых мероприятий в школьных и

Так можно ли проводить новогодние праздники в детских садах и школах? Директор департамента образования Ольга Беляева разъяснила порядок проведения массовых мероприятий в школьных и дошкольных учреждениях. Любой родитель мечтает о новогоднем шоу для своего ребенка. В саду малышня с удовольствием скачет в веселых нарядах вокруг елки и получает подарки от Деда Мороза. Дети начальной школы