Гостиничный комплекс в г. Суздале Владимирской области подключил по технологии DVB-C цифровой сервис «Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома». Провайдер организовал 30 точек трансляции

Гостиничный комплекс в г. Суздале Владимирской области подключил по технологии DVB-C цифровой сервис «Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома». Провайдер организовал 30 точек трансляции интерактивного ТВ, которые охватывают номерной фонд гостиницы и места общего пользования. Доступ к услуге осуществляется в рамках пакета «Стандарт», включающего популярные эфирные и тематические каналы, в том числе ориентированные на новости, спорт