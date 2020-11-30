Депутаты просят губернатора найти средства на ремонт учреждения.

Законодательное собрание Владимирской области направило губернатору Владимиру Сипягину запрос о работе инфекционного отделения Кольчугинской ЦРБ. А точнее - о не работе. Здание находится в аварийном состоянии. Деятельность – приостановлена.Известно, что сейчас пациентов отправляют лечиться в Александров и Юрьев-Польский. В основном это люди, нуждающиеся в экстренной госпитализации. А каждая транспортировка тяжёлобольных сопряжена с риском для появления осложнений.Областные парламентарии отметили, что даже период сезонного роста инфекционных заболеваний наблюдается дефицит мест для пациентов, а в период пандемии – тем более. Народные избранники просят изыскать в бюджете Владимирской области средства на реконструкцию инфекционного корпуса Кольчугинской ЦРБ. Напомним, что она закрыта с прошлого года.В Кольчугинском районе проживает 52 000 человек. По данным статистики, в ныне закрытом отделении проходили лечение 209 пациентов с ВИЧ, среди которых три ребёнка. Ещё около 300 человек в списках с диагнозом «гепатит». Из них около 50% нуждается в лечении в стационаре.