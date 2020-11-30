В лидерах - областной центр, на втором и третьем месте - Гусь-Хрустальный и Муромский районы.

Ранее мы сообщали, что Владимирская область продолжает – за сутки диагностировано ещё 140 инфицированных ковидом.Как сообщает региональный Роспотребнадзор, из них во Владимире выявлено 35 новых случаев, 15 – в Гусь-Хрустальном, 13 – в Муромском, по 8 в Ковровском, Юрьев-Польском и Александровском районах. Ещё по 7 пациентов с Covid-19 прибавилось в Вязниковском, Собинском районах, по 6 – в Киржачском и Камешковском районах. По 5 заразившихся – в Гороховецком районе и городе Радужный. По 4 человека заболели в Кольчугинском и Меленковском районах. В Селивановском районе заразу подхватили три жителя.Общая статистика заболеваемости коронавирусом весь период пандемии по городам и районам выглядит так: 2399 случаев во Владимире, 1850 в Гусь-Хрустальном районе, 1539 в Муроме, 1062 в Ковровском, 664 в Вязниковском, 952 в Петушинском, 953 в Александровском, 573 в Юрьев-Польском, 517 в Собинском, 475 в Кольчугинском, 392 в Суздальском, 354 в Меленковском, 336 в Гороховецком, 309 в Селивановском, 257 в Камешковском, 220 в Судогодском, 220 в Киржачском районах, 167 в городе Радужный.