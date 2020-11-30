Преступным путём он получил многомиллионные контракты на ремонт зданий историко-культурного наследия.

В конце октября 2011 года департамент предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области и ковровская компания заключили контракт на выполнение работ по реконструкции нежилого здания в Коврове. Сооружение является культурным наследием региона.Памятник за 14 месяцев должны были перепрофилировать под «Бизнес-Инкубатор». Цена составила более 132 млн рублей.В конце декабря 2012 года стороны заключили новый договор на строительные работы с элементами реставрации фасадов и входной группы с сохранением объекта культурного наследия. Весь перечень работ подрядчик должен был выполнить за сутки и получить за это более 33 млн рублей.По версии следствия, реставрация объекта не выполнена. Указанные работы заменили на более дешёвые, а в акте приёмки написали противоположную информацию.Позже выяснилось, что лицензия компании на реставрацию памятников культуры – подделка. Фактический директор фирмы использовал её для участия в торгах.Выяснилось, что с 26 октября 2011 года по 7 августа 2013 года предприниматель работал разрешительных документов.В отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела по двум статьям. Они переданы в суд для рассмотрения по существу.