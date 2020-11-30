Часть пенсионеров может не получить выплаты после Нового года. Без пенсии в России останутся те, кто не оформил для поступления денег карту платежной системы Мир.

Часть пенсионеров может не получить выплаты после Нового года. Без пенсии в России останутся те, кто не оформил для поступления денег карту платежной системы "Мир".По данным Пенсионного фонда России (ПФР), 31 декабря – окончательный срок, ккоторому россияне, получающие пенсию на карту, должны быть переведены банкамина использование карты "Мир". Условие касается граждан, которыеначали получать соцвыплату до 1 июля 2017 года.Те, кто получает средства с более позднего срока, и так подключены к системе"Мир". Если к моменту начисления выплаты ПФР небудет иметь информации об оформленной карте этой платежной системы, перевод пенсии не будетвыполнен.При этом в ПФР отметили, что деньги не "сгорят" даже в случае, если нужная картане была оформлена. Если россиянин оформит карту позже, то все средства поступят позднее.Ранее наши соотечественники рассказали, какуюхотели бы получать.Большинство граждан говорит о суммах до 50 тысяч рублей в месяц, но некоторым хотелось бы получать от государства 100 тысяч ежемесячно.Напомним, пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы. Кроме того, согласно нововведениям, если человек не приходит за выплатой шесть месяцев – деньги временно перестанут ему поступать. Подобная мера коснется инвалидов, не прошедших переосвидетельствование.