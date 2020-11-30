Руководитель департамента считает, что в привлечении специалистов могут помочь сами жители.

Основная проблема регионального здравоохранения – это обеспечение кадрами, особенно на селе. Глава департамента здравоохранения Елена Утемова на , посвященном ситуации с коронавирусом в регионе, назвала одну из причин кадрового голода в ФАПах.По её словам, в небольших населенных пунктах отсутствует достойное жилье.«Арендовать жилье в населенном пункте, где живут, условно, 100 жителей, которое удовлетворяло бы медицинского работника по качеству, порой очень сложная задача. Не все готовы проживать с теми неудобствами, которые могут быть», - сказала Елена Утемова.Напомним, на сегодня во Владимирской области единовременные компенсационные выплаты положены специалистам, которые готовы отработать в медучреждениях в сельской местности на полную ставку не менее пяти лет. Ранее в рамках программы «Земский доктор» врачи удалённых и труднодоступных территорий региона получали единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. Теперь она увеличена до 1,5 млн. Выплата фельдшерам выросла с 500 до 750 тысяч рублей.Руководитель департамента считает, что в привлечении специалистов также могут помочь сами жители.«Я считаю, что соцсети сегодня должны использовать человеческий ресурс, чтобы потенциальные медработники, которые могут рассмотреть населенный пункт, понимали, что его ждет не только красивый и хорошо построенный ФАП, но его ждут и жители, с которыми он потом будет работать - это очень важный психологический момент. Мы очень много, и порой справедливо, спрашиваем с наших медиков, но мы иногда забываем сказать им элементарные слова благодарности в это тяжелое время», добавила глава облздрава.