Руководитель департамента считает, что в привлечении специалистов могут помочь сами жители.
Основная проблема регионального здравоохранения – это обеспечение кадрами, особенно на селе. Глава департамента здравоохранения Елена Утемова на , посвященном ситуации с коронавирусом в регионе, назвала одну из причин кадрового голода в ФАПах.
По её словам, в небольших населенных пунктах отсутствует достойное жилье.
«Арендовать жилье в населенном пункте, где живут, условно, 100 жителей, которое удовлетворяло бы медицинского работника по качеству, порой очень сложная задача. Не все готовы проживать с теми неудобствами, которые могут быть», - сказала Елена Утемова.
Напомним, на сегодня во Владимирской области единовременные компенсационные выплаты положены специалистам, которые готовы отработать в медучреждениях в сельской местности на полную ставку не менее пяти лет. Ранее в рамках программы «Земский доктор» врачи удалённых и труднодоступных территорий региона получали единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. Теперь она увеличена до 1,5 млн. Выплата фельдшерам выросла с 500 до 750 тысяч рублей.
Руководитель департамента считает, что в привлечении специалистов также могут помочь сами жители.
«Я считаю, что соцсети сегодня должны использовать человеческий ресурс, чтобы потенциальные медработники, которые могут рассмотреть населенный пункт, понимали, что его ждет не только красивый и хорошо построенный ФАП, но его ждут и жители, с которыми он потом будет работать - это очень важный психологический момент. Мы очень много, и порой справедливо, спрашиваем с наших медиков, но мы иногда забываем сказать им элементарные слова благодарности в это тяжелое время», добавила глава облздрава.