Из-за наледи на территории медучреждения женщина поскользнулась, упала и получила травму головы.

Жительница Владимира подала иск на Областную психиатрическую больницу №1. Она потребовала возместить расходы, понесённые из-за травмы, а также компенсировать моральный вред.Известно, что женщина трудится в учреждении в районе площади Фрунзе. 14 января после смены она вышла с работы, поскользнулась на тротуаре и упала. После падения медработника госпитализировали в горбольницу №4, где она проходила лечение в стационаре.Причинами несчастного случая признаны некачественная уборка наледи на тротуаре на территории клиники и отсутствие освещения.В результате Фрунзенский районный суд присудил выплатить женщине компенсацию за расходы на лечение – 761 рубль 67 копеек и моральный вред – 200 000 рублей.Психбольница с вердиктом не согласилась и подала апелляцию. Судебная коллегия Владимирского областного суда оставила решение первой инстанции без изменений.Напомним, что ранее мы писали о том, что жительница областного центра за падение возле ТЦ.