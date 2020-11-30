Продолжается ежедневный мониторинг состояния парков, скверов, дорог, тротуаров, лестниц, остановок общественного транспорта и других городских территорий.

Администрация Владимира продолжает ежедневный мониторинг состояния парков, скверов, дорог, тротуаров, лестниц, остановок общественного транспорта и других городских территорий.«Информация в режиме реального времени передаётся коммунальщикам и в управляющие компании, которые обязаны исправлять недостатки по содержанию общественных пространств», - сообщают в мэрии областного центра.В мэрии уверяют, что на особом контроле находится порядок на контейнерных площадках - своевременный вывоз крупногабаритных отходов, веток, шин и прочего мусора, а также расчистка от снега и наледи мест общего пользования.«Ежедневно производится кронирование аварийных деревьев, замена перегоревших светильников, восстановление поврежденных дорожных знаков и ремонт светофоров», - сообщают в пресс-службе администрации Владимира.Чиновники отмечают, что справедливое возмущение жителей вызывают незаконные надписи и рекламные объявления на ограждениях, фасадах жилых домов деревьях и опорах уличного освещения.Средний срок устранения таких нарушений – 2-3 часа после обнаружения.Добавим, что владимирцы могут присоединиться к мониторингу и направить жалобы на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94, с 6.30 до 16.00, а также на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.По проблемам уличного освещения власти просят обращаться в МКУ «Благоустройство»: 43-21-23.«За придомовые территории отвечают управляющие компании. За участки, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям - их собственники или арендаторы», - напоминают в мэрии.Добавим, что телефоны единой дежурно-диспетчерской службы(ЕДДС) Владимира: 05 или 53-11-48.