Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 60 000 рублей.
В середине ноября в ОМВД России по Камешковскому району обратился местный житель, сообщивший о краже имущества из его квартиры. Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что, помимо прочего, пропали машинка для стрижки волос, ноутбук и комплектующие элементы к нему. Пропажу заявитель обнаружил после того, как квартиру покинул его 21-летний приятель, проживающий в Омске. Сумма причиненного ущерба превысила 60 000 рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения злоумышленника, в том числе передали информацию о произошедшем и сведения о предполагаемом подозреваемом всем наружным нарядам полиции.
В дальнейшеи было установлено, что сразу после совершенной кражи подозреваемый приобрел билет и направился в Омск, где планировал сбыть чужое имущество.
Спустя два дня фигурант был задержан сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району при содействии коллег из линейного отдела полиции. При нем было обнаружено похищенное имущество.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
Подозреваемый заключен под стражу.