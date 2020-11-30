Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 60 000 рублей.

В середине ноября в ОМВД России по Камешковскому району обратился местный житель, сообщивший о краже имущества из его квартиры. Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что, помимо прочего, пропали машинка для стрижки волос, ноутбук и комплектующие элементы к нему. Пропажу заявитель обнаружил после того, как квартиру покинул его 21-летний приятель, проживающий в Омске. Сумма причиненного ущерба превысила 60 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения злоумышленника, в том числе передали информацию о произошедшем и сведения о предполагаемом подозреваемом всем наружным нарядам полиции.В дальнейшеи было установлено, что сразу после совершенной кражи подозреваемый приобрел билет и направился в Омск, где планировал сбыть чужое имущество.Спустя два дня фигурант был задержан сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району при содействии коллег из линейного отдела полиции. При нем было обнаружено похищенное имущество.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемый заключен под стражу.