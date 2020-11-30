Политический кризис в Белоруссии близится к развязке. У действующего президента республики не осталось союзников.

Политический кризис в Белоруссии близится к развязке. У действующего президента республики не осталось союзников.Политический обозреватель Михаил Гуревич заявил, что поведение главы Белоруссии соотносится с этапами осознания смертельной болезни, описанными психологом Элизабет Кюблер-Росс. Сначала Александр Лукашенко отрицал политический кризис, затем обещал расправиться с протестующими.Сейчас лидер находится на стадии торговли. В пятницу, 27 ноября, политик сообщил, что покинет пост, как только в республике будет принята новая Конституция. При этом Лукашенко отметил, что не готов уходить прямо сейчас. "Незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя – будет беда", – объяснил он.Эксперт обратил внимание, что и Запад и Москва хотят ухода Лукашенко. Они выступают в качестве плохого и хорошего следователя. Европейские лидеры вводят против белорусских чиновников санкции за насилие в отношении мирных демонстрантов.Кремль же, наоборот, никак не комментирует действия силовиков в республике и поддерживает антизападную риторику Лукашенко. При этом недавний приезд министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск следует расценивать как напоминание о начале транзита власти в Белоруссии.С октября-ноября в адрес стали все четче звучать сроки на успокоение протестующих. Так, голосование по поправкам в Конституцию пройдет в январе следующего года, а выборы главы республики – весной или в начале лета, передает "Коммерсантъ"."Александру Лукашенко остается согласиться с одним из двух – сдаться недругам из Европы или сохранить остатки лица под крылом восточного соседа", – заявил Гуревич.