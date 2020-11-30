Последствия потопа в доме устранены. Этими словами нас встретила жительница одного из домов на улице Северной. В начале октября запустили систему отопления, и старые трубы не выдержали. В

Последствия потопа в доме устранены. Этими словами нас встретила жительница одного из домов на улице Северной. В начале октября запустили систему отопления, и старые трубы не выдержали. В результате коммунальной катастрофы здесь обвалилась штукатурка, а там где она ещё держалась появились многочисленные трещины. Кроме того просели потолки и пострадало имущество. На место происшествия тогда выехала