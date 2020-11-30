При личном досмотре у задержанной было обнаружено и изъято 13 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой свыше 133 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства — героина.В результате отработки оперативной информации сотрудники полиции на Кронштадтском бульваре задержали ранее судимую 34-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.При личном досмотре у задержанной было обнаружено и изъято 13 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой свыше 133 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого, вещество содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Установлено, что наркотик предназначался для последующего сбыта на территории Северного административного округа города Москвы посредством тайниковых закладок.В ходе осмотра мобильного телефона, изъятого у задержанной, обнаружены текстовые и голосовые сообщения, свидетельствующие о фактах сбыта наркотических средств.Следствием ОМВД России по Головинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности задержанной к иным преступлениям.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29