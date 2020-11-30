Изготовив ключ, двое злоумышленников проникли в квартиру пожилого человека и, угрожая ему предметом, похожим на нож, открыто похитили деньги...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали двух мужчин и женщину, подозреваемых в разбойном нападении на 90-летнего пенсионера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от 90-летнего москвича о совершенном в отношении него противоправном деянии.Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что двое неизвестных в масках путем подбора ключей проникли в квартиру заявителя на Новослободской улице. После этого, угрожая предметом, похожим на нож, они открыто похитили сбережения заявителя и скрылись. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Юных Ленинцев задержали подозреваемых - 21 и 25-летнего приезжих мужчин, а также 38-летнюю приезжую женщину. Установлено, что женщина работала сиделкой у пенсионера. О имеющихся у него деньгах она сообщила мужчинам, с которыми проживала в одной квартире. Затем подозреваемая сделала слепок с ключа от квартиры заявителя. Также она рассказала, что предположительно пенсионер хранит свои сбережения под матрасом, на котором он лежит в кровати.Изготовив ключ, двое злоумышленников ночью проникли в квартиру пожилого человека и, угрожая ему предметом, похожим на нож, открыто похитили денежные средства. У одного из подозреваемых изъят предмет, схожий с ножом, который направлен на исследование.Следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60