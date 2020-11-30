Финалистами стали 24 учителя – талантливые педагоги-историки со всей страны.

В Москве, в Доме Российского исторического общества назвали имена победителей Всероссийского конкурса педагогического мастерства «». Он проводится фондом «История Отечества» совместно с «Ассоциацией учителей истории и обществознания».В этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, церемония награждения впервые прошла онлайн. Финалистами стали 24 учителя – талантливые педагоги-историки со всей страны. По итогам заключительного этапа между ними были распределены I, II и III места в рамках каждого федерального округа. Помимо крупных денежных премий победители и призёры получили главное – возможность обменяться опытом и методиками с коллегами в масштабах страны.В этом году победителем конкурса стал наш земляк - учитель истории школы №15 Владимира Сергей Курасов. Он получит премию 260 тысяч рублей.«Конкурс позволяет преодолеть творческую изоляцию, при всей информационной открытости современный педагог, особенно в провинции, часто не находит единомышленников и вынужден сам преодолевать трудности, а конкурс позволяет увидеть, что есть творческие люди, у которых есть чему поучиться и хочется это сделать», – сказал в ходе видеомоста Сергей Курасов.