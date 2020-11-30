У жителя Гусь-Хрустального района исчезла зарплата с карты. Мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении денег с банковского счета. Правоохранителям потерпевший рассказал, что на

У жителя Гусь-Хрустального района исчезла зарплата с карты. Мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении денег с банковского счета. Правоохранителям потерпевший рассказал, что на банковской карте у него было больше 10 тысяч рублей, но они исчезли. В ходе работы оперативники установили, что к хищению причастен 27-летний коллега потерпевшего. Мужчину задержали, он сознался в содеянном. Подозреваемый