Депутаты настаивают на скорейшей реконструкции Кольчугинской "инфекционки".

Депутаты настаивают на скорейшей реконструкции Кольчугинской "инфекционки".Сегодня на внеочередном заседании Заксобрания депутаты направили официальный запрос на имя губернатора с просьбой изыскать в бюджете средства на реконструкцию инфекционного корпуса Кольчугинской ЦРБ. С прошлого года больница закрыта, а пациентов, в том числе тяжелых, отправляют лечиться в соседние районы. Здание необходимо как можно быстрее отремонтировать еще и потому, что инфекционное отделение может закрыть потребности района в "ковидных" койках.