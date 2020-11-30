Перед судом предстанут жители Покрова и Московской области.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Покрова и 30-летнего жителя Московской области. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере). Жителю Петушинского района также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение, наркотических средств в значительном размере).В апреле текущего года в ОМВД России по Петушинскому району поступила оперативная информация о том, что местный житель намеревается забрать из тайника в соседней области наркотическое средство и перевезти его в Покров на автомобиле жителя Московской области. При проверке информация нашла свое подтверждение.В городе Покрове автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД. В ходе личного досмотра сотрудники ОНК у 31-летнего жителя Петушинского района обнаружили и изъят полимерный прозрачный пакетик с содержимым характерной консистенции и цвета. Водителя и пассажира доставили в отдел полиции.Проведенной впоследствии экспертизой подтверждено, что в пакете находилось наркотическое средство, общей массой 0,59 грамма.Установлено, что за перевозку местный житель обещал последнему безвозмездно передать часть незаконно приобретенного наркотического средства.Кроме того, в ходе обыска в дачном доме одного из фигурантов сотрудники полиции обнаружили марихуану, массой 48,8 грамма. Обвиняемый пояснил, что обнаружил дикорастущий куст конопли в лесном массиве, сорвал с него листья, после чего высушил и хранил для личного потребления.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.