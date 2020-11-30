Он состоится с 17 по 22 марта 2021 года.

Мультипликаторыстраны - в ожидании главного профессионального смотра. Дата российского фестиваля анимационного кино уже известна. Он состоится с 17по 22 марта 2021 года. И станет 26-ым по счёту.Площадкой анимафеста (он проходит при поддержке Министерства культуры) традиционно станет Суздаль. Тема грядущего фестиваля - Время РОСТА! Оригинальную тему смотра отразят в оформлении площадок, плакате и заставке. Аниматоры подчёркивают: чувство времени – один из основных профессиональных навыков. А каждая встреча в Суздале - время профессионального роста для участников. Не стоит на месте и сам фестиваль. В прошлом году в Суздаль приехали почти 2 тысячи профессионалов. Это уникальная площадка новых идей и обмена опытом. Аниматоры надеются, что планам не помешает коронавирус. В этом году юбилейный фестиваль состоялся, но из-за угрозы ковида на него не приехал прославленный японский мультипликатор Кодзи Ямамура. Один из самых ожидаемых гостей.Мария Платанюк