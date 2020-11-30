Слухи о том, что Лукашенко готовится уйти в тень, активно распространяются в прессе. Выдвигается много версий того, как Батька оставит пост президента.

Слухи о том, что Лукашенко готовится уйти в тень, активно распространяются в прессе. Выдвигается много версий того, как Батька оставит пост президента.Советники Лукашенко прекрасно понимают, что Батька потерял последние крохи уважения избирателей. В глазах мировой общественности белорусский президент выглядит диктатором, истерично цепляющимся за власть.Рокировка в белорусской элите просто необходима. Но как это будет происходить? Главный редактор "Эха Москвы" высказал свою версию того, как последний диктатор Европы оставит президентский пост.По словам Венедиктова, если после принятия новой конституции Белоруссия станет парламентской республикой, то лидером государства станет премьер-министр. Именно этот пост, по мнению журналиста, и займет Александр Лукашенко в ближайшей перспективе.Стоит отметить, что слухи об уходе Лукашенко в тень ходят давно. Политологи гадают, какую именно должность национального лидера придумают для Лукашенко.Эксперты сходятся в одном – Батька не возьмет в преемники случайного человека. Также Лукашенко не отдаст власть при нынешней версии конституции, поскольку сейчас президент обладает царскими полномочиями.Так или иначе, последнее время Александр Григорьевич стал чувствовать себя гораздо увереннее. Такой вывод можно сделать из его публичных действий, а также из его ужесточившейся риторики.