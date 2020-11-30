Чиновники призывают владимирцев жаловаться на городские проблемы в интернете. В городской администрации отмечают, что даже в выходные сотрудники мэрии мониторят состояние городских

Чиновники призывают владимирцев жаловаться на городские проблемы в интернете. В городской администрации отмечают, что даже в выходные сотрудники мэрии мониторят состояние городских парков, скверов, дорог, тротуаров, лестниц, остановок общественного транспорта и других муниципальных территорий. Следят за уборкой наледи, порядком на контейнерных площадках, работой уличного освещения и чистотой фасадов зданий. Принять участие в решении городских проблем