Владимирскую область представляли 23 борца.

В Рязани прошел Чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе. В нём приняли участие более 90 спортсменов из 8 регионов страны. Владимирскую область представляли 23 борца.По информации департамента спорта, золото в своих весовых категориях завоевали: Минасян Рубен (63 кг), Манцигов Абуязид (77 кг), Абазов Тембулат (87 кг) и Саргсян Артур (97 кг). Серебро завоевали: Гусейнов Гусейн (60 кг), Иванов Роман (63 кг) и Сукиасян Ованнес (82 кг). Бронзовые медали Чемпионата ЦФО по греко-римской борьбе завоевали: Пастушенко Александру (63 кг), Стародубцев Степан (77 кг), Магомедов Сайфула (82 кг), (Кебеков Шахбан 87 кг) и Хахоков Темиркан (97 кг).Все спортсмены, занявшие призовые места, получили право участия в Чемпионате России по греко-римской борьбе, который состоится в Ростове-на-Дону в период с 17-21 января 2021 года.