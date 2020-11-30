Установлена причина несчастного случая - неудовлетворительное состояние и содержание территории ОПБ №1.

Суд обязалОбластную психиатрическую больницу № 1 Владимира возместить расходы, понесенные в связи с повреждением здоровья, и компенсацию морального вреда.Как сообщается на официальном областного суда,14 января сотрудница больницы закончила работу и возвращалась домой. В районе здания клуба она поскользнулась на тротуаре и упала, ударившись головой. В результате полученных тяжких повреждений она была госпитализирована, где некоторое время находилась на лечении. Установлена причинанесчастного случая - неудовлетворительное состояние и содержание территории ОПБ №1 - это отсутствие освещения тротуара и гололед. Вина пострадавшей не установлена.Решением Фрунзенского районного суда Владимира в пользу истца с психбольницы взысканы расходы на лечение в размере 761 рубль 67 копеек, а также компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей.