Во Владимирской области прошла масштабная акция "Крылья ангела" приуроченная ко Дню матери. Под руководством педагогов, художников и священнослужителей дети учились рисовать ангела-хранителя. В мастер-классах приняли участие дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Во Владимирской области прошла масштабная акция "Крылья ангела" приуроченная ко Дню матери. Под руководством педагогов, художников и священнослужителей дети учились рисовать ангела-хранителя. В мастер-классах приняли участие дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.- Ангел - это такое невидимое существо.- Они изображены на иконах в виде молодых юношей.Акция неслучайно приурочена ко Дню матери. По словам организаторов, мама - олицетворение доброты, любви и защиты – напоминает ангела. Ежегодная акция проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Цель акции - повышение общественного статуса многодетных семей и формирование ценностных ориентаций у детей на добро и мир. Организаторы -фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Объединение многодетных семей города Москвы. В этот раз акция прошла сразу в четырнадцати муниципальных образованиях Владимирской области. Среди них Гороховецкий, Вязниковский и Селивансковский районы. Художественные мастер-классы прошли вхрамах и монастырях Владимира, Судогды и Мурома, в студиях творчества в Петушках и Александрова.122 ребёнка нарисовали своего ангела-хранителя, каким они его представляют.Кроме того, в рамках Международного Дня Матери семьи Владимирской области приняли участие во Всероссийских конкурсах «Мамина мечта», «История успеха» и «Мама – хранитель семейных традиций». Замечательные и неповторимые эссе, сочинения и видеоролик, посвященные любимым мамам, представлены в г. Москва на суд жюри.