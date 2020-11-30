Ситуацию прокомментировала директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.

Директор департамента здравоохранения Елена Утёмова прокомментировала ситуацию с нежеланием фельдшеров работать в ФАПах и амбулаториях удалённых населённых пунктов Владимирской области. Главврач региона объяснила проблему отсутствием жилья в небольших населённых пунктах.«В XIX веке существовало понятие «земский доктор». Его нанимало земство. Люди объединялись и приглашали специалиста на работу. Мы активно используем социальные сети, чтобы растиражировать негатив, но почему-то мы их не используем, чтобы рассказать о красоте населённого пункта. Рассказать о том, что его жители приглашают на работу к себе фельдшера, и что они готовы первое время оказать поддержку и помощь», - отметила она.Елена Утёмова также сообщила, что нередкость ситуации, когда есть хороший ФАП, есть медработник, а жилья для него в посёлке нет. Далеко не все готовы закрыть глаза на ряд неудобств, которые сулит проживание в отдалённых населённых пунктах.«Власти сегодня готовы в труднодоступных ФАПах выплатить 750 тысяч рублей человеку, который туда приедет, в ФАПах поближе – 500 тысяч рублей. Мы готовы оплатить аренду жилья. Даже руководители медицинских организаций говорят, что готовы заплатить, но жилья нет», - подчеркнула она.