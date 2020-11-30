О тонкостях этого смелого эксперимента мы сейчас и расскажем.

Завтра уже зима. Пора сажать картофель! Решили ведущая рубрики Виктория Михеева и эксперт Валентина Блинова. Нет, они не сошли с ума. И, конечно, сроки озимой посадки этого корнеплода уже упущены. Но если вы хотите получить ранний, закалённый урожай картофеля, попробуйте посадить его следующей осенью. О тонкостях этого смелого эксперимента мы сейчас и расскажем.- Валентина Васильевна, я не стала бы энциклопедическими знаниями хвалиться в области растениеводства, но я считала, что я много чего знаю про выращивание растений у нас в средней полосе. И уж как выращивать картофель, тоже, наверняка, знаю. И вдруг я от вас узнаю, что возможна зимняя посадка картофеля. Для меня это было открытием. Знаю, морковь можно под зиму сеять, чеснок посадить, лук, а тут ещё и картофель под снег, можно сказать, сажать. Это реально? Вы не пошутили?- Нет, нет. Это не шутка. Можно картофель посадить под зиму. Урожай у вас получится гораздо раньше, чем у того картофеля, который мы в мае обычно высаживаем. Просто нужно знать специфику посадки такой посадки. Нужно выбрать клубни не ранних, а только поздних сортов, средне-поздних. И клубни брать большие, от 90 до 150 гр. В них много крахмала, что позволяет клубням выживать в трудных условиях, когда зима длится. Там запас питания большой. И нужно сажать поглубже. На глинистых почвах и чернозёмах где-то на 15-20 см., на песчаных, супесчаных глубина посадки должна быть 25-30 см. Надо тщательно подготовить клубни к посадке. Ни в коем случае их нельзя проращивать.Пророщенные клубни погибнут сразу же.- То есть весенняя посадка - обязательно чтобы были ростки, тогда урожай гарантирован, сантиметров по 10. А здесь ни в коем случае, чтобы даже не проклюнулись.- Только прозеленить нужно. Чтобы больше соланина образовалось и мыши не погрызли его в зиму.- То есть подержать на свету, чтобы позеленели, больше будет сохранность. Выделение соланина - защита картофеля от неблагоприятных условий.- И в лунку нужно внести горсть перегноя вместе с удобрением или золой. Калийные удобрения будут способствовать лучшему сохранению пробивающихся весной ростков. Перемешать. Укрыть. И потом сделать укрытие. Но не из соломы. Там заведутся мыши. Из другого мульчирующего материала. Можно толстым слоем перегноя сверху. Можно перепрелого сена.- А сроки какие выращивания? В этот раз теплая осень была, можно было попозже сажать. Но всё-таки, какой месяц лучше для зимней посадки картофеля хорош?- Надо постараться до снега посадить, заранее можно ямки выкопать. И перед самым замерзанием почвы. Если покрылась небольшой корочкой, её можно пробить. Но чтобы легко было копать, почва должна быть рыхлая, плодородная, воздухо- и влагопроницаемая. Хорошо, если зима будет не очень холодной. Если долго -30, -35, он замерзнет. Глубина промерзания почвы может быть до 1,5 метров. Поэтому, в хорошую зиму можно рискнуть и картофель посадить. Немного, грядочку. Для эксперимента. И получить ранний урожай картошки.- Я, пожалуй, на следующий год запланирую себе осеннюю посадку картошки. На паре борозд можно поэкспериментировать, но и весеннюю посадку тоже отменять не будем. Спасибо, Валентина Васильевна.- До свидания, до новых встреч.Подождём результатов эксперимента. О нем непременно расскажут наши заядлые огородники Виктория Михеева и Валентина Блинова. Присоединяйтесь!Виктория Михеева, "Радио России-Владимир"