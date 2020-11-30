Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в декабре 2020 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:- о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя;- получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости при совершении сделок с объектами недвижимости;- порядок увеличения площади земельного участка;- что нужно сделать перед покупкой объекта недвижимого имущества;- порядок осуществления учетно-регистрационных действий при перераспределении земельных участков;- актуальные вопросы деятельности МФЦ Владимирской области;- порядок приобретения недвижимого имущества в собственность супругов.Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.