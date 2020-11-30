Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.
Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в декабре 2020 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:
- о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя;
- получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости при совершении сделок с объектами недвижимости;
- порядок увеличения площади земельного участка;
- что нужно сделать перед покупкой объекта недвижимого имущества;
- порядок осуществления учетно-регистрационных действий при перераспределении земельных участков;
- актуальные вопросы деятельности МФЦ Владимирской области;
- порядок приобретения недвижимого имущества в собственность супругов.
Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.
Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.