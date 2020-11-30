В воскресенье в России отметили День матери. Во Владимире в областной филармонии чествовали тех, кто дает новую жизнь, а еще активистов "Владимирского областного Союза женщин". Областной общественной организации исполнилось 30 лет.

В воскресенье в России отметили День матери. Во Владимире в областной филармонии чествовали тех, кто дает новую жизнь, а еще активистов "Владимирского областного Союза женщин". Областной общественной организации исполнилось 30 лет.За эти годы Союз женщин осуществил множествопроектов. Поздравили сегодня также победителей конкурса "Семья года 2020". В этом году ими стали две семьи из Меленковского района. Лучшей в номинации "Сельская семья" стали супруги Александровы, а Новосильцевы отмечены в номинации "Семья-хранительница традиций". Не оставляет "Владимирский областной Союз женщин"и детей оставшихсябез попечения родителей.Последний выигранный им грантони направили на поддержку выпускниковдетских домов. Акция называется "Протяни руку помощи".алентина Бородина , председатель правления Областного Союза женщин:- Мы разработали социальный навигатор для детей. У них как путевая карточка, где они могут проконсультироваться, посмотреть и кроме этого мы продолжаем и кто требует, у кого требуется помощь ка получить жилье , мы консультируем.