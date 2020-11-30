В воскресенье в России отметили День матери. Во Владимире в областной филармонии чествовали тех, кто дает новую жизнь, а еще активистов "Владимирского областного Союза женщин". Областной общественной организации исполнилось 30 лет.
В воскресенье в России отметили День матери. Во Владимире в областной филармонии чествовали тех, кто дает новую жизнь, а еще активистов "Владимирского областного Союза женщин". Областной общественной организации исполнилось 30 лет.
За эти годы Союз женщин осуществил множество
проектов. Поздравили сегодня также победителей конкурса "Семья года 2020". В этом году ими стали две семьи из Меленковского района. Лучшей в номинации "Сельская семья" стали супруги Александровы, а Новосильцевы отмечены в номинации "Семья-хранительница традиций". Не оставляет "Владимирский областной Союз женщин"
и детей оставшихся
без попечения родителей.
Последний выигранный им грант
они направили на поддержку выпускников
детских домов. Акция называется "Протяни руку помощи".
В
алентина Бородина , председатель правления Областного Союза женщин:
- Мы разработали социальный навигатор для детей. У них как путевая карточка, где они могут проконсультироваться, посмотреть и кроме этого мы продолжаем и кто требует, у кого требуется помощь ка получить жилье , мы консультируем.