30 ноября депутаты Законодательного Собрания внесли поправки региональный закон, направленные на поддержку городов и районов области

30 ноября депутаты Законодательного Собрания внесли поправки региональный закон, направленные на поддержку городов и районов области. С 1 января местным бюджетам передадут налог на самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.От суммы начислений в казну муниципалитетов попадёт 63%, остальное уходим в ФОМС.«Это должно простимулировать развитие малого бизнеса. При активной работе органов местного самоуправления, в том числе по выводу из «теневого» сектора экономики самозанятых граждан, не уплачивающих налоги в бюджет, сумма отчислений к 2023 году может составить до 200 млн рублей», - уверены в Белом доме.Отменяемый с 1 января ЕНВД городским и районным бюджетам компенсируют «упрощёнкой».«По расчётам специалистов, это позволит местным властям собрать в 2021 году более 1,2 млрд рублей, что компенсирует сумму недополученных доходов из-за отмены ЕНВД», - подытожили в пресс-службе администрации Владимирской области.Напомним, что документ был разработан по инициативе губернатора Владимира Сипягина.