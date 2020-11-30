В очереди на субсидию стоят ещё 552 пары.

В областном центре продолжается реализация программы по выплате молодым семьям средств для покупки жилья. Для этого ежегодно в бюджет закладывается 10 млн рублей. С 2021 года к ним добавят федеральные средства. На ближайшие 5 лет предусмотрено выделение 213 млн рублей.С 2004 года на 813 млн рублей свои жилищные условия улучшили 1270 молодых владимирских семей.В 2020 году поддержка оказана 36 молодым семьям из Владимира. Отметим, что 26 из них — многодетные. Общая сумма выплат в текущем году - 37,6 млн рублей.Город предоставляет 35% от средней стоимости жилья для семей с детьми и 30% для пар, где пока нет малышей. Рассчитывается сумма исходя из квадратуры недвижимости. Для двух человек – 42 квадратных метра. Для трёх и более – по 18 «квадратов» на каждого.Субсидии могут получить горожане, чей возраст не должен превышает 35 лет.На сегодняшний день участниками программы «Обеспечение жильём молодых семей города Владимира» являются 552 пары.