В очереди на субсидию стоят ещё 552 пары.
В областном центре продолжается реализация программы по выплате молодым семьям средств для покупки жилья. Для этого ежегодно в бюджет закладывается 10 млн рублей. С 2021 года к ним добавят федеральные средства. На ближайшие 5 лет предусмотрено выделение 213 млн рублей.
С 2004 года на 813 млн рублей свои жилищные условия улучшили 1270 молодых владимирских семей.
В 2020 году поддержка оказана 36 молодым семьям из Владимира. Отметим, что 26 из них — многодетные. Общая сумма выплат в текущем году - 37,6 млн рублей.
Город предоставляет 35% от средней стоимости жилья для семей с детьми и 30% для пар, где пока нет малышей. Рассчитывается сумма исходя из квадратуры недвижимости. Для двух человек – 42 квадратных метра. Для трёх и более – по 18 «квадратов» на каждого.
Субсидии могут получить горожане, чей возраст не должен превышает 35 лет.
На сегодняшний день участниками программы «Обеспечение жильём молодых семей города Владимира» являются 552 пары.