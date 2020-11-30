В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗ-2113» получили травмы, госпитализация им не понадобилась.

Автоавария с двумя пострадавшими произошла 27 ноября во Владимире.По предварительной информации областного УМВД, около 12:30 на улице Верхняя Дуброва, водитель автомобиля «Лада-Приора» при выезде со второстепенной на главную дорогу столкнулся с «ВАЗ-2113» под управлением водителя 2001 г.р., от удара «ВАЗ» отбросило на встречную полосу, где он совершил столкновение с «Хендэ Солярис». В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗ-2113» получили травмы, госпитализация им не понадобилась.