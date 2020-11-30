Во Владимире вынесли приговор двум девушкам, которые обокрали пенсионеров более чем на 600 тысяч рублей. Злоумышленницы представлялись сотрудницами социальных служб и Пенсионного фонда. Суд

Во Владимире вынесли приговор двум девушкам, которые обокрали пенсионеров более чем на 600 тысяч рублей. Злоумышленницы представлялись сотрудницами социальных служб и Пенсионного фонда. Суд установил, что за неделю, с 5 по 11 сентября 2019 года девушки забрали деньги у восьми пенсионеров: 7 из них проживают на территории Владимира, еще 1 – в республике Марий Эл.