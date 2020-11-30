Он разбился перед отправкой на фронт, во время учебного полёта

28 ноября 2020 года в храме села Ворша Собинского района состоялось отпевание перед захоронением останков пилота Сергея Андреева. В мероприятии приняли участие сотрудники СУ СК РФ по Владимирской области, сообщает пресс-служба ведомства.Редакция «33Live.Ru» уже о том, что его истребитель разбился в ходе учебного полёта 14 сентября 1944 года. Останки лётчика найдены в июне 2020 года у деревни Аннино Суздальского района, где проходила экспедиция. Поисковики из общественной организации «Часовые памяти» подняли из земли самолёт и эксгумировали пилота.Из архивов известно, что из-за отказа рулей высоты лётчик не смог дотянуть до посадки. Для катапультирования из самолёта скорость снижения летательного аппарата оказалась слишком высока. Интересно, что это был крайний учебный полёт перед отправкой на фронт.«Через 76 лет, благодаря общественникам, останки пилота Сергея Андреева преданы земле, историческая и человеческая справедливость восстановлена», - пишет пресс-служба СУ СК.Владимирская земля, как было сказано на митинге, имеет много «белых пятен». Сейчас поисковыми отрядами ведётся работа по установлению мест крушения других пилотов, чьи останки не были обнаружены в годы Великой Отечественной войны и переданы родственникам для захоронения.Сотрудники следственного управления помогают общественным организациям с поисками. По имеющейся информации, на территории Собинского района покоятся ещё более 20 пилотов, погибших в годы войны.