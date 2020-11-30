И налог на профессиональный доход уйдет в муниципалитеты.

И налогна профессиональный доход уйдет в муниципалитеты.Депутаты ЗС приняли закон, благодаря которому с 2021 года увеличиваются отчисления от "упрощенки" в бюджеты муниципалитетов, а с 2022 года передается полностью налог на профессиональный доход.Предпринимателям на "упрощенке" снизят налоговые ставки. Авторы - депутаты ЗС Роман Кавинов и Михаил Максюков - предлагают для тех предпринимателей, которые в 2021 году лишатся права применять ЕНВД, снизить ставки по упрощенной системе налогообложения. До 4% - с системы "доходы" и до 9% для тех, кто работает по схеме "доходы-минус-расходы".