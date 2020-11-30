Правоохранители вместе с юными жителями региона адресовали поздравления и напомнили о важности соблюдения ПДД.

В преддверии «Дня матери», который отмечается в последнее воскресенье ноября, сотрудники ОМВД России по Петушинскому району совместно со школьниками провели акцию #МАМАЗАРУЛЁМ, посвященную всем мамам-водителям.Цель акции - напомнить всем мамочкам за рулем, что они должны быть предельно внимательными во время управления транспортными средствами, особенно, когда в салоне есть дети.Под руководством инспекторов ребята подготовили открытки из цветной бумаги, написав на них пожелания своим мамам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Напоминания о бдительности и осторожности адресовали и мамам-пешеходам. Открытки ребята вручат своим мамам.О роли родителей в воспитании в детях навыков безопасного поведения на дороге напомнили сотрудники полиции жительницам Камешковского района.Вместе с ребятами из местных школ полицейские провели акцию на улицах района. Мам, которые в это время гуляли, поздравили с праздником, вручили памятные презенты - специально подготовленные сумки со светоотражающими элементами - и в очередной раз напомнили, что важно быть особенно внимательными, когда выходят на прогулку вместе с детьми, не позволять совсем юным участникам движения самостоятельно пересекать проезжую часть и всегда личным примером показывать, что значит быть примерным водителем и пешеходом.