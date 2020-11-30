Проект по восстановлению численности стал победителем конкурса президентских грантов и получил 4 млн. рублей.

Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» и Институт биологии развития имени Кольцова РАН разработали проект по восстановлению численности русской выхухоли, одна из крупных популяций которой находится на территории Владимирской области. Проект стал победителем конкурса президентских грантов и получил финансирование в размере 4 млн. рублей. Говорит генеральный директор фонда Алексей Зименко.- Владимирская область уже на протяжении двух десятков лет лидирует в плане состояния местных популяций выхухоли. Потому что, к сожалению, ее численность и плотность падают по всему ареалу. Но вот во Владимирской области благодаря ее замечательным и во многом своеобразным природным условиям - это вот места слияния крупных рек - Клязьмы и Оки - и благодаря тому, что сохранились достаточно крупные лесные массивы, которые поддерживают гидрологию, и болотные массивы, выхухоль во Владимирской области чувствует себя относительно лучше, чем в других регионах. Именно поэтому было принято решение, согласованное с государственными органами о том, что отлов нескольких особей зверька целесообразен именно во Владимирской области.Ольга Романова