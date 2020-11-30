В авариях на территории области пострадали 49 человек, в том числе и 4 детей, 5 человек погибли. На территории региона пешеходы попадали под колёса, машины оказывались в кювете, а автомобилисты

В авариях на территории области пострадали 49 человек, в том числе и 4 детей, 5 человек погибли. На территории региона пешеходы попадали под колёса, машины оказывались в кювете, а автомобилисты нарушали ПДД на перекрестках. В Муромском районе на 7 километре трассы “Муром – М-7 «Волга» автомобиль Мицубиси съехал на обочину и налетел на ЛЭП. 36-летний