В авариях на территории области пострадали 49 человек, в том числе и 4 детей, 5 человек погибли. На территории региона пешеходы попадали под колёса, машины оказывались в кювете, а автомобилисты
<a href="https://33live.ru/novosti/30-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-nedelyu-v-dtp-pogibli-5-chelovek-eshhe-49-postradali.html" target="_blank">Во Владимирской области за неделю в ДТП погибли 5 человек, еще 49 пострадали</a> - В авариях на территории области пострадали 49 человек, в том числе и 4 детей, 5 человек погибли. На территории региона пешеходы попадали под колёса, машины оказывались в кювете, а автомобилисты
[url=https://33live.ru/novosti/30-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-nedelyu-v-dtp-pogibli-5-chelovek-eshhe-49-postradali.html]Во Владимирской области за неделю в ДТП погибли 5 человек, еще 49 пострадали[/url] - В авариях на территории области пострадали 49 человек, в том числе и 4 детей, 5 человек погибли. На территории региона пешеходы попадали под колёса, машины оказывались в кювете, а автомобилисты