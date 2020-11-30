Владимирское отделение Общероссийского народного фронта запустило проект #МечтайНаЗдоровье.
Владимирское отделение Общероссийского народного фронта запустило проект #МечтайНаЗдоровье. Как сообщает пресс-служба ОНФ, он направлен на исполнение желаний медиков.
Первый этап стартовал во Владимире. Накануне Дня матери подарочные сертификаты получили два врача. Для первых участников, втайне от мам, желания «загадали» их дети.
«Когда я вас увидела и увидела этот неожиданный подарок – аж слезы навернулись», – отметила заместитель главврача горбольницы № 5 Елена Салова, поблагодарив «фронтовиков» за проявленную заботу.
Дети загадали желание – провести с мамой день, чтобы она смогла отдохнуть. Общественники решили, что в этой связи сертификат на посещение банно-оздоровительного комплекса будет кстати и вручили его Елене.
Еще одна счастливая обладательница подарка — врач-терапевт из больницы № 2. Многодетная мама посетит мастер-класс по изготовлению шоколада.
«Обязательно сходим с маленьким сыном», – рассказала врач-терапевт больницы № 2 Ирина Барышникова.
Свои пожелания медицинские работники и доктора могут складывать в специальный ящик с наклейкой #МечтайНаЗдоровье. В ОНФ обещали проанализировать все, а самые необычные исполнить. Ящик будет кочевать из одного медучреждения в другое, находясь в каждом по неделе.