Владимирское отделение Общероссийского народного фронта запустило проект #МечтайНаЗдоровье.

Владимирское отделение Общероссийского народного фронта запустило проект #МечтайНаЗдоровье. Как сообщает пресс-служба ОНФ, он направлен на исполнение желаний медиков.Первый этап стартовал во Владимире. Накануне Дня матери подарочные сертификаты получили два врача. Для первых участников, втайне от мам, желания «загадали» их дети.«Когда я вас увидела и увидела этот неожиданный подарок – аж слезы навернулись», – отметила заместитель главврача горбольницы № 5 Елена Салова, поблагодарив «фронтовиков» за проявленную заботу.Дети загадали желание – провести с мамой день, чтобы она смогла отдохнуть. Общественники решили, что в этой связи сертификат на посещение банно-оздоровительного комплекса будет кстати и вручили его Елене.Еще одна счастливая обладательница подарка — врач-терапевт из больницы № 2. Многодетная мама посетит мастер-класс по изготовлению шоколада.«Обязательно сходим с маленьким сыном», – рассказала врач-терапевт больницы № 2 Ирина Барышникова.Свои пожелания медицинские работники и доктора могут складывать в специальный ящик с наклейкой #МечтайНаЗдоровье. В ОНФ обещали проанализировать все, а самые необычные исполнить. Ящик будет кочевать из одного медучреждения в другое, находясь в каждом по неделе.