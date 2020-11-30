Сближение и гармонизация национальных законодательств стран ОКДБ – приоритет для Парламентской ассамблеи организации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе XIII пленарного заседания ПА ОДКБ.

Сближение и гармонизация национальных законодательств стран ОКДБ – приоритет для Парламентской ассамблеи организации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе XIII пленарного заседания ПА ОДКБ.К участникам заседания обратился президент России Владимир Путин. "В условиях нарастания таких общих для нас вызовов, как международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция, большое значение придаём деятельности Парламентской Ассамблеи по обеспечению своевременной ратификации принятых в рамках ОДКБ документов, по гармонизации национального законодательства в сфере безопасности", – отметил глава государства.В этом году парламентарии стран – членов организации работали по семи приоритетам, обозначенных президентом России. Среди них – формирование правовых условий для стабильного развития членов организации, сближение национальных законодательств, сказал Вячеслав Володин. Для укрепления системы коллективной безопасности нужно находить общие решения на базе модельного законотворчества, добавил спикер.Проект программы модельного законодательства содержит 29 актов. Они регулируют вопросы цифровой, экономической безопасности, противодействия терроризму и организованной преступности. Также парламентарии стран ОДКБ выработали рекомендации в области создания искусственного интеллекта и робототехники. Нужно обеспечить цифровой суверенитет государств и противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела извне, сказал спикер Госдумы."Нам необходимо совместно защищать цифровой суверенитет наших государств, противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела, в том числе в информационные и политические процессы", – сказал спикер Госдумы.Кроме того, Володин указал на необходимость формирования единого списка террористических организаций."Мы убираем законодательные пробелы, когда организация, признанная террористической в одной из стран ОДКБ, в другой – может легально существовать", – подчеркнул спикер.Также Володин призвал к совместным усилиям для противодействия незаконному обороту наркотиков и усилению координации членов ОДКБ в других международных организациях.Напомним, что в состав Организации договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В текущем году Россия председательствует в организации. В ноябре прошлого года Вячеслава Володина избрали главой ПА ОДКБ. Он будет занимать кресло председателя в течение трех лет.