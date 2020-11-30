За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 49 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 4 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 332 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Муромский районПо предварительной информации, 23.11.2020г. около 10:00 на 7 км автодороги «Муром – М-7 «Волга» водитель автомобиля «Митсубиси-Галант», 1984 г.р., допустил съезд на правую по ходу движения обочину и наезд на препятствие (опору ЛЭП). В результате ДТП: 1.водитель автомобиля «Митсубиси-Галант», диагноз: ЗЧМТ, рваная рана волосистой части головы – амбулаторно. 2. пассажир автомобиля «Митсубиси-Галант», 1962 г.р., диагноз: перелом рёбер справа-госпитализирован.Александровский районПо предварительной информации, 24.11.2020 г. около 17:30 на 112 км автодороги «М–8 – Холмогоры» водитель автомобиля «Рено-Логан», 1998 г.р., допустил наезд на пешехода 1983 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.По предварительной информации, 26.11.2020 г. около 16:40 в г. Александров на ул. Красный переулок, 13/1 водитель автомобиля «Хендай-IX35», 1987 г.р., совершил наезд на пешехода 1989 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, диагноз: ушиб правого плеча – амбулаторно.ВладимирПо предварительной информации, 27.11.2020г. около 12:30 на ул. Верхняя Дуброва, 30 водитель автомобиля «Лада-Приора», 1985 г.р., при выезде со второстепенной на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2113» под управлением водителя 2001 г.р., от удара автомобиль «ВАЗ-2113» отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилем «Хендэ Солярис» под управлением водителя 1996 г.р. В результате ДТП: 1.водитель автомобиля «ВАЗ-2113», диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибы – амбулаторно. 2.пассажир автомобиля ВАЗ-2113, 2001 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно.Собинский районПо предварительной информации, 28.11.2020 г. около 11:00 на 7 км автодороги «Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево» водитель автомобиля «Ауди А80», 1962 г.р., не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, 1963 г.р., диагноз: ушиб грудной клетки, ушиб шейного отдела позвоночника – амбулаторно.Гороховецкий районПо предварительной информации, 29.11.2020 г. около 11:30 на 336 км автодороги М-7 «Волга», водитель автомобиля «ВАЗ-219420», 1961 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-111730» под управлением водителя 1991 г.р., после чего автомобиль «ВАЗ–219420» совершил наезд на остановившийся на перекрестке автомобиль «Тойота Камри» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП: 1. водитель автомобиля «ВАЗ–219420», диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудного отдела позвоночника, ушиб левой голени, гематома волосистой части головы справа – госпитализирована; 2. пассажир автомобиля «ВАЗ–219420», 2002 г.р., диагноз: ушиб мягких тканей левого коленного сустава – амбулаторно.