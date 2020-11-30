Экологическое расследование провёл... обычный судогодский школьник. Егор Пушкарёв попытался понять, почему мелеет река Судогда. О своих выводах школьник рассказал в фильме "Артерия города".

Экологическоерасследование провёл... обычный судогодский школьник. Егор Пушкарёв попытался понять, почему мелеет река Судогда. О своих выводах школьник рассказал в фильме "Артерия города".Любительскаякартина снята судогодской студией "Стоп-кадр" под руководством Владимира Сенина. "Артерия города" - участник детского фестиваля "Киностарт". Судогда - правый приток Клязьмы. Её длина - 116 километров. Егор Пушкарёв задаётся вопросом, что же стало причиной обмеления реки? Перекачка воды в областной центр? Неправильная расчистка русла? Отсутствие плотин? Примечательно, что съёмки фильма длились больше года. В кадре - и летняя, и зимняя река. Юный эколог говорит и о событиях 96-ого года, когда в Судогду попали нефтепродукты. По словам Егора Пушкарёва, река сегодня отчаянно борется за жизнь. Общая задача всех жителей Судогды - сохранить главную артерию города.