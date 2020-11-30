По данным Владимирстата, на 27 ноября показатель равен порядка 31 100 человек.

Как сообщает Владимирстат, количество безработных во Владимирской области с сентября 2019 года выросло в 4,8 раза. По данным ведомства, на 27 ноября показатель равен порядка 31 100 человек.Среднесписочная численность работников организаций, в том числе малого предпринимательства, составила 406 300 человек, что свидетельствует о снижении на 0,6% за 9 месяцев текущего года по сравнению с 2019.Средняя зарплата за январь–сентябрь составила 33 260,8 рублей. Сообщается, что она выросла на 5,6%. Цены за аналогичный период увеличились на 3,8%.Индекс промышленного производства в регионе составил на 114,6%, а грузооборот автомобильного транспорта - 152,2%. На 7,4% вырос объём выполненных строительных работ. При этом на 525 тысяч квадратных метров, что составляет 9,1%, сократился ввод в эксплуатацию жилых домов.«До 7,6 млрд рублей упал оборот общественного питания, что равняется 78,5% по сравнению с 2019. До 54,4 млрд рублей, на 11,1%, снизился объём платных услуг населению», - резюмировали в ведомстве.