На 30 ноября скончалось от ковида ещё шесть жителей региона.

Владимирская область продолжает бить коронавирусные рекорды. За минувшие сутки в регионе диагностировано 140 новых случаев заражения ковидом. Об этом сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф.Общая численность заболевших в 2020 году – 13 239 человек, из них 11 169 пациентов уже выздоровели. За сутки с больничного выписано 126 человек.Согласно статистике, на 30 ноября скончалось ещё шесть жителей региона. Таким образом, общая численность жертв Covid-19 в 33-ем регионе выросла до 319 человек.В целом по стране за прошедший день диагностировано 26 338 новых случаев заболевания.Добавим, что вчера мы сообщали о том, что в регионе для инфицированых ковидом.