Не могут добиться выплаты зарплаты. Десятки сотрудников клининговой фирмы остались без денег. Уборщицы подъездов в многоквартирных домах и дворники с октября не получают заработную плату.

Не могут добиться выплаты зарплаты. Десятки сотрудников клининговой фирмы остались без денег. Уборщицы подъездов в многоквартирных домах и дворники с октября не получают заработную плату. Хотя работали, говорят, исправно. Дворник Андрей недополучил по его подсчётам больше 30 тысяч рублей. Оставшихся денег мужчине хватает только на оплату съёмной комнаты. Андрей Козлов, дворник клининговой фирмы: Хожу по