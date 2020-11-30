Злоумышленник осуществил оплату онлайн-игры со счета потерпевшего.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о хищении денег с его банковского счета обратился житель Гусь-Хрустального района. Сумма причиненного ущерба составила более 10 000 рублей.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к хищению 27-летнего коллеги потерпевшего. Мужчина был задержан и сознался в содеянном.Фигурант пояснил, что за несколько дней до кражи потерпевший обратился к нему с просьбой помочь проверить зачисление зарплаты на счет, дал свой мобильный телефон и банковскую карту. Воспользовавшись моментом, злоумышленник осуществил оплату онлайн-игры со счета потерпевшего.Следственным отделом в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).