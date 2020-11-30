Опрос предлагают пройти московские проектировщики и архитекторы из «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка».

Московские проектировщики и архитекторы из «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» предлагают жителям Суздаля пройти опрос на тему благоустройства общественных пространств.Он запущен в накануне празднования 1000-летия города, ради которого древний русский город ждёт масштабное преображение. В планы входит работа над 30 объектами культурного и природного наследия. До 2024 года подрядчики должны будут обустроить порядка 20 километров туристических маршрутов. По задумке чиновников, доходы бюджета Суздаля от туризма вырастут в 5 раз.Напомним, что проектировщики предлагают превратить улицу Спасская из транзитной в полноценный прогулочный променад. Для этого архитекторы хотят разбить здесь «зоны для уединённого кратковременного отдыха». Пруд на улице Коровники хотят сделать «зоной активного отдыха». Вдоль берега реки Каменка планируется появление велодорожек.На месте съёмок «Женитьбы Бальзаминова», на улице Старая, вдоль домов могут высадить палисадники, провести освещение и поставить урны. На Ильинском лугу предлагается организовать парковку.Отметим, что в туристической и смежных сферах планируется создать условия для появления более 550 рабочих мест, построить новые образовательные центры, ведомственное здание и пожарную часть со спортивным центром.Интересно, что КБ «Стрелка» отличилась своими архитекторскими решениями в соседнем регионе – Ивановской области. Во втором по численности городе текстильного края - в Кинешме на площади Революции, которую проектировала консалтинговая компания, появились лавочки стоимостью .Принять участие в опросе можно перейдя по