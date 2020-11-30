Она должна открыться до 1 января 2022 года.

Год назад в Кольчугине из-за аварийного состояния закрылась единственная общественная баня. С прошлой осени помыться в бане один раз в неделю одновременно могут не более десять человек из 4000 жителей частного сектора.Горожан положение дел не устроило. Они написали в межрайонную прокуратуру жалобу на местных чиновников. В свою очередь, надзорный орган вышел в суд с целью обязать местную администрацию обеспечить горожан желаемой услугой.В итоге до 1 января 2022 года местная власть обязана открыть в городе общественную баню минимум на 126 мест.