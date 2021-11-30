30 ноября по прогнозу специалистов во Владимирской области ожидается сильный ветер (порывы 23-25...

30 ноября по прогнозу специалистов во Владимирской области ожидается сильный ветер (порывы 23-25 м/с), осадки в виде дождя, плохая видимость на дорогах. Синоптики прогнозируют низкое атмосферное давление, возможен туман. Температура понизится до минус одного градуса.Пресс-служба МЧС по Владимирской области предупреждает, что с таким прогнозом повышаются риски происшествий, связанные с обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и деревьев. Гражданам следует быть осторожными, в период непогоды не выходить на улицу, не оставлять личный автотранспорт под широкоформатными конструкциями и деревьями.Из-за плохой видимости на дорогах резко возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Водителям следует быть крайне внимательными. Ближайшей ночью прогнозируются минусовые температуры, а значит что на дорогах образуется гололёд, что может ещё больше осложнить обстановку на дорогах.Родителям и их представителям следует строго следить за своими детьми. Напомните детям правила поведения пешехода при переходе через дорогу. Не допускайте игр детей около автомобильных трасс. Не допускайте нахождения детей около водных объектов.