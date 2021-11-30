Администрацией общеобразовательной школы № 8 в целях недопущения распространения заболевания ОРВИ...

Администрацией общеобразовательной школы № 8 в целях недопущения распространения заболевания ОРВИ среди учащихся принято решение о введении с 1 по 6 декабря дистанционной формы обучения.26 ноября в школе был объявлен карантин в четырех классах среднего звена - в двух 7-х, одном 5-м и одном 6-м классах, учащиеся которых обращались в медицинские учреждения с жалобами на температуру и кашель. У детей диагностировали ОРВИ, однако руководство городского управления образования поставило ситуацию на особый контроль, и сегодня, 30 ноября, в связи с превышением 20-процентного порога заболеваемости, было приостановлено посещение школы учащимися одного 1-го, одного 2-го, одного 5-го и одного 7-го классов. Информации о случаях выявленной ротавирусной инфекции среди детей в администрацию школы и управление образования не поступало.Пресс-служба органов местного самоуправления города Владимира информирует, что в школе №8 работают 80 сотрудников, 59 из которых вакцинировано от covid-19, 11 переболели коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад, 10 имеют официально заверенный медицинский отвод. На больничном находятся 3 педагога с диагнозом ОРВИ.Фото: https://vladimir-city.ru/